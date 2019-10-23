Lexus продемонстрировал концепт со стеклянной крышей

В рамках Токийского автосалона компания Lexus представила общественности новый концептуальный автомобиль под названием LF-30 Electrified.

Особенностью купе стала узкая светотехника, большие подъёмные двери, а также шикарная полностью стеклянная крыша. Смотрится автомобиль просто невероятно. Концепт получил систему искусственного интеллекта, которая будет «считывать» желания водителя и адаптировать к ним работу подвески и силовых агрегатов. Кроме того, «умная» система будет создать оптимальный климат-контроль в салоне, учитывая предпочтительную температуру воздуха, особенности работы аудио и прочее.

За движение машины отвечают сразу четыре электрических мотора. Общая отдача агрегатов доходит до 544 лошадиных сил. С места до первой сотни машина может разогнаться всего за 3.8 секунды. Максимальная скорость движения ограничена и составляет 200 километров. На одном заряде аккумулятора машина сможет проехать до 500 километров. Но пока что фирма не спешит говорить о серийных перспективах этого концепта.