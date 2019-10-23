Land Rover Defender получит люксовую версию

Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию. И в этом случае к названию прибавится индекс 130.

Любопытно, что под таким же индексом ранее фирма выпускала четырёхдверный пикап. Как оказалось, изначально компания планировала использовать такой форм-фактор кузова и для новой модели. Но, потом было решено, что лучше по миру будут расходиться именно удлинённые модификации Land Rover Defender.

Специалисты сообщают, что автомобиль получит длину в 5 метров 10 сантиметров. Однако, колёсная база используется прежняя. Увеличение в размерах обусловлено использование оригинального заднего свеса. В такой конфигурации в салоне прекрасно помещается 8 посадочных мест.

Массовое производство новинки в шикарном исполнении стартует только через полтора года. Пока что не названы даже ориентировочные цены на новинку. Но, фирма убеждена, что автомобиль составит достойную конкуренцию для G-класса баварского бренда.