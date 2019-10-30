Lamborghini отзывает 27 автомобилей в России

Представители премиального бренда сообщили о том, что ими была запущена кампания по отзыву автомобилей модели Aventador. Речь идёт о машинах, которые продавались на территории Российской Федерации в течение двух лет.

Эта информация была продублирована и на официальном сайте Росстандарта. Как оказалось, причиной старта акции являются неполадки с двигателем. В определённых условиях он может просто отключиться. Несмотря на то, что после этого его можно будет беспрепятственно запустить, нажав на кнопку, некоторый риск из-за подобной неисправности всё-таки существует.

Официальные дилеры уже занимаются оповещением покупателей, которым придётся посетить ближайший сервисный центр, где все работы будут произведены абсолютно бесплатно. Всего в России насчитывается 27 владельцев машин, которые попали под отзыв.