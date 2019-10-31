Кроссоверы не имеют будущего?

Многие автомобилисты готовы поспорить с экспертами, которые уверяют, что у SUV- сегмента нет будущего. Аналитики же полагают, что этот тренд скоро «лопнет».

Не так давно один из главных стилистов компании Nissan заявил о том, что молодёжный сегмент покупателей в скором времени откажется от приобретения кроссоверов в пользу седанов. Таким образом, они смогут выделяться на фоне более старшего поколения. И, по мнению Альфонсо Альбайса, такое развитие событий неминуемо, так как индустрия уже не в состоянии предложить что-то принципиально новое. Это и заставит современных покупателей вернуться к старому, которое незаслуженно перешло на второй план.

Стоит отметить, что аналогичной позиции придерживаются и другие знаменитые автомобильные дизайнеры. Так, эксперты компании Volvo неоднократно говорили о том, молодёжь устала от кроссоверов и постепенно переключает своё внимание на седаны. На этой позиции настаивают и экологи. Они утверждают, что люди, которые ежедневно преодолевают большое расстояние, должны выбирать не кроссоверы, а седаны. Их показатели аэродинамики значительно лучше по сравнению с паркетниками, а значит расход топлива меньше, как и количество вредных выбросов в атмосферу.