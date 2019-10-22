Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

Стала известна предварительная дата выхода на российский авторынок нового компактного кроссовера Skoda Karoq. Соответствующей информацией поделился руководитель российского подразделения «Шкода» – Ян Прохазка.

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года. Производством автомобиля займется завод «Группы ГАЗ», расположенный в Нижнем Новгороде, что позволит сделать ценник новинки более конкурентоспособной, пишет 110km.ru.

Напомним, что официальная презентация Skoda Karoq состоялась еще в 2017 году. Длина автомобиля составляет 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм.

В Европе данную модель продают в с пятью вариантами двигателей. В моторную линейку Karoq в «Старом Свете» входят: 1- и 1,5-литровые агрегаты на 115 и 150 лошадиных сил соответственно, а также дизельные 1,6- и 2-литровые агрегаты на 115, 150 и 190 «сил». Связку всем составляет 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Привод может быть как передним, так и полным.