Кроссовер GAC Trumpchi GS8 обновился в Китае, но к нам привезут старую версию

Компания GAC вывела на родной для компании китайский авторынок обновленный кроссовер Trumpchi GS8. При этом в Россию данная модель приедет в старом исполнении.

Напомним, что данный большой вседорожник впервые сошел с конвейера в 2016 году. В 2019 году автомобиль получил рестайлинговую версию, которая получила небольшие доработки в дизайне экстерьера и интерьера. Снаружи новинка отличается от предшественника, который привезут в Россию, только модернизированными бамперами.

В салоне же кроссовер обзаведется более качественными материалами отделки, другой передней панелью, новым рулевым колесом и виртуальной «приборкой». Мультимедийная система нового Trumpchi GS8 получит увеличенный дисплей и расширенный функционал, а в список оснащения автомобиля также вошли: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений и система автоматической парковки.

Как и раньше, GAC Trumpchi GS8 по-прежнему комплектуется 2-литровым бензиновым турбированным мотором, мощность которого в обновленной версии выросла с 201 до 252 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия Aisin и подключаемый полный привод.

Стоимость рестайлингового вседорожника составляет от 166 тысяч 800 юаней, что на 3 тысячи юаней дороже, чем было раньше.

Информации о том, сколько будет стоить GAC Trumpchi GS8 в России, пока нет, но известно, что в нашей стране предлагать будут только дорестайлинговый автомобиль.