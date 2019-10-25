Кросс-купе Haval F7x выйдет в продажу в России в ноябре

Компания Haval назвала предварительную дату начала продаж на российском авторынке нового кросс-купе F7x, презентация которого состоится уже 30 октября на предприятии китайского бренда в Тульской области, где уже ведется сборка данной модели. Автомобиль доберется до дилеров в ноябре. Цены и комплектации нового кросс-купе, созданного на базе модели F7, объявят во время показа новинки журналистам.

Техническое оснащение нового F7x пока не объявлено. Тем не менее, согласно информации, опубликованной в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), кросс-купе получит такие же двигатели, что и модель F7: 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат на 150 лошадиных сил (280 Нм момента) и 2-литровый турбированный мотор на 190 «скакунов» и 350 Нм момента. Связку обоим составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Полный привод предложат для более мощного мотора.

Напомним, что завод компании Haval в Тульской области открылся в июне этого года. Сейчас на его мощностях собирают две модели: кроссовер F7 и его нового купеобразного собрата F7x. В будущем предприятие расширит этот список дорестайлинговым внедорожником H9.