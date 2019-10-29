Компания FAW хочет захватить российский рынок

Китайский производитель FAW сообщил о том, что готовит к продажам сразу две новых модели, и они должны покорить российский рынок.

Пока что известно, что речь идёт про седан из С-класса, а также паркетник. Маркетинговое название будущих моделей пока держится в тайне. Однако, вполне возможно, что новинки появятся уже в начале будущего года. Инсайдеры отметили, что, предположительно, под тайным седаном скрывается четырёхдверка Besturn В30, которая была анонсирована совсем недавно. На домашнем рынке машина продаётся с мотором на 1.6 литра, мощностью в 108 лошадиных сил. Он сочетается с автоматической коробкой передач на 6 ступеней или с классической механикой на 5 ступеней.

А вот о кроссовере никаких подтверждённых сведений нет. Хотя местные эксперты полагают, что FAW привезёт в Россию модель D60, которая была представлена на столичном автосалоне 3 года назад. Она продаётся с двумя моторами на 1,5 литра с мощностью в 113 лошадиных сил, и с мотором на 1.8 литра и отдачей в 139 лошадей.