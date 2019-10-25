Китайский конкурент Kia Sorento Prime выходит в продажу

Китайская компания FAW назвала дату появления в продаже нового флагманского внедорожника Besturn T99. Новинка выйдет на местный рынок уже 1 ноября.

Согласно информации, опубликованной автопроизводителем, приводить в движение вседорожник будет безальтернативный 2-литровый бензиновый турбомотор на 224 лошадиные силы, работающий в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Габаритные размеры новинки будут сопоставимы с Sorento Prime от Kia. Длина автомобиля составит 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, а размер колесной базы – 2870 мм. Дизайн кроссовера выполнят в стиле «младших» собратьев, таких как Besturn T77 и Besturn T33.

В список оснащения нового Besturn T99 войдут: система бесключевого доступа, запуск двигателя с кнопки, система кругового видеообзора, круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и голографический помощник.

Стоимость новинки в КНР составит от 159 тысяч 900 юаней или 1 миллион 445 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» комплектацию попросят 199 тысяч 900 юаней или 1 миллион 805 тысяч рублей.