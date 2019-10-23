Hyundai работает над необычным круиз-контролем

Представители корейской компании рассказали о том, что сейчас заняты разработкой инновационного круиз-контроля с интеллектуальными функциями. Он сможет сам распознавать особенности вождения водителя транспортного средства и автоматически управлять автомобилем в таком же режиме.

Чтобы система работала исправно, бортовой компьютер с помощью массы сенсоров и датчиков будет собирать информацию без перерыва. На основании получаемых данных будет корректироваться модель поведения. Учитываться будет все, начиная от предпочтительной скорости движения, заканчивая расстоянием до других машин на дороге и реакцией водителя на изменения условия дорожного движения.

В общей сложности круиз-контролю будет доступно различать до 10 000 стилей управления ТС. Однако, корейцы уверяют, что агрессивную манеру вождения их системы фиксировать, а тем более запоминать, не будут, так как в таком случае возрастает риск аварийности. Когда же именно новый круиз-контроль будет использоваться в машинах Hyundai, пока неясно.