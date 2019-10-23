Honda Jazz представлена в Токио

Новый хэтчбек получил два электромотора и невероятный дизайн.

Презентация нового гибридного автомобиля Honda Jazz стала настоящим событием для почитателей бренда. Как оказалось, фирма очень ответственно подошла к выходу нового поколения. Сразу бросается в глаза нетипичный экстерьер. Все линии кузова стали более изогнутыми, плавными. Была полностью обновлена светотехника. Используются принципиально иные бампера и капот, под которым теперь прячутся стеклоочистители.

Пока что новинка будет доступна только на рынке Старого Света. Разработчики рассказали, что новое поколение и электрифицированная силовая установка принесли хэтчбеку новые прекрасные характеристики. Но их обнародовать бренд не спешит. Инсайдеры полагают, что в основе силовой установки будет положен полуторалитровый мотор на бензине.

На домашнем рынке автомобиль будет представлен сразу в пяти комплектациях. При этом, даже базовая сможет похвастаться высокотехнологичными системами, включая камеры с широким обзором, гидролокаторы, и прочие ассистенты для водителя. Продажи автомобиля стартуют в конце зимы. Не исключено, что до этого времени география реализации будет увеличена.