Флагманский пикап Great Wall Pao добрался до дилеров

Китайский автомобильный концерн Great Wall выводит на местный рынок новую линейку пикапов Pao. Продажи флагманской модели марки стартуют уже 24 октября, а пока первые товарные автомобили начинают добираться до дилеров.

Флагманский пикап Great Wall Pao имеет длину в базовой версии 5410 мм, ширину – 1934 мм и высоту – 1886 мм. Размер колесной базы равен 3230 мм, а грузовой платформы: 1520х1520х538 мм. Габариты увеличенной модификации составляют 5602х1883х1882 мм.

Приводит в движение модель Pao 2-литровый турбоагрегат на 190 лошадиных сил. Связку ему осуществляет 6-ступенчатая МКПП или 8-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы ZF. В базовой версии привод пикапа – задний, а в «топовых» комплектациях – подключаемый полный.

В список оснащения новинки входят: 2-зонный «климат», система стабилизации, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, электрический люк, камеры кругового видеообзора и многое другое.

Стоимость автомобиля в обычном типе кузова составляет от 126 тысяч 800 юаней или 1 миллион 143 тысячи рублей. За «топовую» версию пикапа с растянутой колесной базой просят от 159 тысяч 800 юаней или 1 миллион 441 тысячи рублей.