Ferrari 250 LM: наследие Ле-Мана

Представленная на Парижском автосалоне (Paris Motor Show) в 1963 году Ferrari 250 LM со среднемоторной компоновкой была призвана сменить легендарный 250 GTO. Её создание было связано с победой Ferrari в гонке 24-часа Ле-Мана на модели 250P.

Изначально основатель итальянской компании Энцо Феррари утвердил выпуск 100 таких автомобилей, надеясь, что FIA (Международная автомобильная федерация) позволит получить им лицензию для участия в Мировом Чемпионате, но в итоге с конвейера сошло только 32 экземпляра 250 LM, лишь два из которых были предназначены для езды по дорогам общего пользования. Остальные 30 были настоящими гоночными болидами тех времен, так и не получивших лицензию для участия в соревнованиях, несмотря на общие двигатель и некоторые узлы с моделью 250P.

Максимальная скорость: 295 км/ч

Разгон с места до первой «сотни»: 4,5-секунды

Мощность двигателя: 320 лошадиных сил

Удельная мощность: 348 л.с./т

Двигатель: V12

Объем двигателя: 3286 куб/с

Вес автомобиля: 920 кг

А так выглядел полностью алюминиевый каркас кузова Ferrari 250 LM.