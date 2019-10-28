Ф1. Результаты Гран При Мексики 2019: Хэмильтон, Феттель, Боттас

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Мексики 2019 года. Британец опередил 1,7-секунды пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Тройку замкнул напарник Хэмильтона по Mercedes Вальтери Боттас. Стартовавший с поула Шарль Леклер на Ferrari пересек линию финиша только четвертым.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят на последних кругах боролся в очковой зоне, но получил штраф в 10 секунд за столкновение с гонщиком Renault Нико Хюлкенбергом, из-за чего был классифицирован 11-м.

Формула 1. Результаты Гран При Мексики 2019

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 71 круг

2. Себастьян Феттель (Ferrari) +1,766

3. Вальтери Боттас (Mercedes) +3,553

4. Шарль Леклер (Ferrari) +6,368

5. Алекс Албон (Red Bull) +21,399

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.08,807

7. Серхио Перес (Racing Point) +1.13,819

8. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.14,924

9. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг

10. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

11. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг*

12. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

13. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

15. Кевин Магнуссен (Haas) +2 круга

16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга

17. Роман Грожан (Haas) +2 круга

18. Роберт Кубица (Williams) +2 круга

Сошли с дистанции:

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Ландо Норрис (McLaren)