Ф1. Результаты Гран При Мексики 2019: Хэмильтон, Феттель, Боттас

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Мексики 2019 года. Британец опередил 1,7-секунды пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Тройку замкнул напарник Хэмильтона по Mercedes Вальтери Боттас. Стартовавший с поула Шарль Леклер на Ferrari пересек линию финиша только четвертым.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят на последних кругах боролся в очковой зоне, но получил штраф в 10 секунд за столкновение с гонщиком Renault Нико Хюлкенбергом, из-за чего был классифицирован 11-м.
Формула 1. Результаты Гран При Мексики 2019
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 71 круг
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +1,766
3. Вальтери Боттас (Mercedes) +3,553
4. Шарль Леклер (Ferrari) +6,368
5. Алекс Албон (Red Bull) +21,399
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.08,807
7. Серхио Перес (Racing Point) +1.13,819
8. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.14,924
9. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
10. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг
11. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг*
12. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
13. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг
14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг
15. Кевин Магнуссен (Haas) +2 круга
16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга
17. Роман Грожан (Haas) +2 круга
18. Роберт Кубица (Williams) +2 круга
Сошли с дистанции:
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Ландо Норрис (McLaren)