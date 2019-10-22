До 2022 года существенно изменятся правила дорожного движения в РФ

Не так давно стало известно, что постепенно на отечественных дорогах будут появляться беспилотные транспортные средства. И, исходя из этого, специалистам придётся внести ряд поправок в действующий свод правил дорожного движения.

Эту информацию озвучил один из представителей компании ГЛОНАСС. По его словам, это необходимая мера, которая обеспечит правомерное применение беспилотных транспортных средств на отечественных дорогах вне зависимости от региона.

Пока что испытания таких машин проводятся только в столице. Но уже до конца года география тестирования будет расширена. И когда на дорогах будут не десятки беспилотников, а сотни, не исключены возникновения различных ситуаций с их участием. А значит, для этого нужно создать соответствующие поправки. В настоящий момент над созданием нового регламента работают представители профильных ведомств. Отмечается, что подготовить к интеграции беспилотных машин в российский трафик нужно не только автомобилистов, но и пешеходов.