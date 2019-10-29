Для москвичей придумали новый штраф за парковку

Представители власти Московской области сообщили автомобилистам о введении нового штрафа. Пока что он касается лишь указанного региона, однако со временем его география может быть расширена, ввиду актуальности проблемы.

Уже в скором времени водители Московской области, которые привыкли оставлять свои автомобили рядом с мусорными баками, будут получать штрафы. Пойти на этот шаг чиновников заставил огромный поток негодований от коммунальщиков, которые не могли вывозить мусор из-за того, что подъезд к бакам затрудняли рядом припаркованные автомобили. Либо же в результате действий манипулятора могли быть нанесены повреждения близко стоящему транспорту. В результате некоторые улицы Подмосковье буквально обрастали мусором.

Теперь, если припаркованная машина будет мешать проезду спецтехники, то автомобилиста ждёт штраф в размере 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что в стране продолжает работать портал «Добродел». Чтобы вызвать представителя ГИБДД, необходимо фотографировать оставленный возле площадки для мусора автомобиль, загрузить это фото на портал, указать адрес и оформить обращение.