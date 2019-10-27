Дешевых автомобилей Jetta в России можно не ждать

С целью стимулирования продаж на одном из самых важных для концерна Volkswagen рынке – Китая – немцы в начале этого года создали отдельный суббренд, который занимается выпуском и продажами бюджетных моделей. Новая марка получила название «Jetta», известное во всем мире по популярному седану C-класса от Volkswagen.

Модельная линейка Jetta в «Поднебесной» постепенно пополняется, а продажи идут в гору. Все это, с учетом заявления члена правления VW Юргена Штакманна в феврале о том, что суббренд Jetta – это мировой бренд, наводили на мысли о появлении бюджетной марки и на рынках за пределами КНР, в том числе и России. Однако ждать появления бюджетных автомобилей от Volkswagen в нашей стране не стоит.

По информации коллег с портала «Авто.Mail.Ru», связавшихся с представителями отечественного офиса VW, выход бренда Jetta на российский рынок не планируется, поскольку эта марка является исключительно «китайским продуктом». В компании отметили, что разница между китайским и российским рынком – весьма существенная, поэтому говорить об «аналогичном успехе» суббренда Jetta в РФ как минимум нецелесообразно.

Напомним, что ценовая вилка модельной линейки Jetta в Китае, в которую входят как седан (VA3), так и кроссовер (VS5), при пересчете на российскую валюту составляет от 595 тысяч 500 до 994 тысяч рублей.