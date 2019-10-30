Дебют Kia Optima состоится уже в этом году

В сети опубликована информация относительно новой Kia Optima. Источник полагает, что её представят уже совсем скоро, а на конвейер машина поступит в начале будущего года.

Официальной информации на самом деле не так много. Производитель опубликовал только тизер автомобиля, который, отчасти, достаточно подробно иллюстрирует выбранные дизайнерские решения. Судя по снимкам, седан получит оригинальную решётку радиатора в фирменном исполнении. Светодиодные фары изменили свою форму и конфигурацию, и теперь объединяются стильной полосой.

На тизерах не видны традиционные дверные ручки. Возможно, фирма приберегла эксклюзивное решение, и они будут выполнены скрытым образом. В салоне пользователей порадует виртуальная приборная панель и широкоформатный тачскрин для управления системой мультимедиа. Фирма практически полностью исключила наличие механических кнопок.

Следующая Optima будет работать на бензиновом моторе с четырьмя цилиндрами объёмом в 2.5 литра. Нынешняя трансмиссия на 7 ступеней больше не актуальна, и ей на замену придёт роботизированная система с технологий двойного мокрого сцепления. Альтернативным вариантом станет использование мотора на 1.6 литра. Какая мощность будет у силовых агрегатов – пока неизвестно.