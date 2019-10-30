Changan CS55 выйдет в продажу в России

Компания Changan в ноябре выведет на российский авторынок новый компактный кроссовер CS55.

Обновлённый паркетник оснащается 1,5-литровым турбированным агрегатом, выдающим 156 лошадиных сил. Связку ему составит автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

В арсенал рестайлингового CS55 войдут: система бесключевого доступа, 2-зонный климат-контроль, систему помощи при спуске и подъеме и электрический стояночный тормоз.

Длина кроссовера составит: 4650 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1705 мм.

Цены и комплектации нового Changan CSS55 назовут ближе к старту продаж.