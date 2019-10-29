BMW представила улучшенный универсал М340i Хdrive Тouring

Немецкая компания сообщила о выходе обновлённого автомобиля модели М340i Хdrive Тouring. Теперь она оснащается легендарными моторами с шестью цилиндрами.

В пресс-службе компании рассказали, что отныне под капотом универсала будет работать трёхлитровый двигатель с мощностью в 374 лошадиные силы. Для многих так и осталось загадкой, почему компания так надолго затянула модернизацию знаменитого универсала, ведь аналогичный седан оснащался таким двигателем уже достаточно давно. Но, в любом случае, расширение модельного ряда приведет к повышению спроса поклонников.

Силовая установка сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. С места до 100 км/ч машина может разогнаться за 4,5 секунды. Таким образом, универсал уступает седану всего на 0.1 секунды. Для базовой модификации машине положена спортивная подвеска, заниженная на 1 сантиметр.