BMW отзывает более 4000 машин в РФ

Некачественная продукция фирмы Takata доставляет очередные неприятности автомобильным производителям. На этот раз под удар попала BMW.

Представители немецкой фирмы сообщили о старте кампании по отзыву 4 тысяч 144 экземпляров транспортных средств, которые были реализованы на территории Российской Федерации. Речь идёт про машины моделей 3-Series и 5-Series. При этом, они продавались в течение 2 лет, начиная с 2000 года. Но, несмотря на столь длительный срок эксплуатации проданных машин, только недавно была обнаружена вероятность наличия неисправности функционирования газогенератора подушек безопасности.

Даже отсутствие явного заводского дефекта может вывести подушки безопасности из строя, если они в течение длительного времени подвергались воздействию высокой влажности. А, учитывая климат разных регионов нашей страны, опасность неправильной работы системы безопасности велика. Риск заключается в том, что неисправный газогенератор может выпустить подушку безопасности с увеличенным внутренним давлением. Это может закончиться взрывом с последующим распространением металлических осколков, что может привести к фатальным последствиям.

В настоящий момент дилеры связываются со всеми владельцами автомобилей и просят их незамедлительно приехать в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.