Автомобиль из «Тачки на прокачку» продают за 54 тысячи рублей

На продажу в США выставили автомобиль Dodge Grand Caravan 1999 года, принимавший участие в съемках одного из эпизодов последнего сезона знаменитого шоу «Тачка на прокачку». Автомобиль был доработан ателье Galpin Auto Sports (GAS).

За машину просят всего 850 долларов или 54 тысячи рублей. Почему так дешево? Дело в том, что с момента участия автомобиля в шоу прошло уже 12 лет, и состояние минивэна практически вернулось к тому, что было до «прокачки». За эти годы за машиной явно не следили, поскольку пластиковый обвес авто получил множество повреждений, а окраска кузова потрескалась и вспучилась, в то время как салон вновь стал похож на мусорку.

Из оснащения, которое было установлено в автомобиль в «Тачке на прокачку», сохранились девять телевизоров, один из которых интегрирован в подставку для ног, декоративная панель с динамиками в багажнике и подсветка пола.

Не обошли стороной машину и технические проблемы. В объявлении написано, что автомобилю необходима замена генератора, приводного ремня, натяжного ролика и тормозов.

Автомобиль достался нынешнему его владельцу, который выставил её на продажу, от участницы шоу Лейлы в счет оплаты за организацию свадьбы. С тех пор он четыре года стоит без движения.