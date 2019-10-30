Автодор рассчитывает на рост числа машин на платных дорогах

Представители компании Автодор сообщили, что готовятся к существенному увеличению трафика на платных участках дорог уже до конца текущего года.

Если ожидания специалистов оправдаются, то количество автомобилистов, которые решили воспользоваться платным высококлассным дорожным покрытием, вырастет вплоть до 130 миллионов. И эта цифра будет почти на 18 процентов больше, нежели результаты прошлого года. Если учитывать, что на платные трассы пока приходится всего полтора процента от общего размера российских дорог, то такой трафик действительно впечатляет.

Ввиду планомерного увеличения количества участков федеральных трасс, за проезд по которым взимается плата, уже в будущем году порог в 130 миллионов человек будет преодолён. В этом не сомневается руководство Автодора. Но оправдаются ли планы компании, удастся узнать только в начале будущего года, когда будет подготовлена официальная статистика за 2019.