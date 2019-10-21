General Motors может возродить выпуск дорогих пикапов и внедорожников

Представители американской компании сообщили о том, что рассматривают идею возвращения на рынок солидных автомобилей марки Hummer. Вероятнее всего возрождение легендарного бренда произойдёт уже в 2021 году.

Если верить источнику, концерн собирается полностью пересмотреть модельный ряд марки и начать выпускать электрифицированные модификации. Таким образом, продукция будет соответствовать современным требованиям рынка. Кроме того, новое семейство электрокаров будет выпускаться ещё и под именами GMC и Cadillac.

Независимые эксперты утверждают, что возрождение старого бренда – это отличное решение. Несмотря на то, что марка окончила свою деятельность, она до сих пор пользуется большим спросом по всему миру, и даже в Китае. А значит, дополнительно работать на имидж не нужно, так как аудитория и без того будет ожидать новинок от Hummer. Главное, чтобы новые электрокары имели достойные характеристики и конкурентную стоимость.