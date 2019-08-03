«Запорожец» за 20 миллионов рублей показали в Сети

Блогеры с youtube-канала «ПриветТачка» опубликовали новый видеоролик, в котором представили уникальный «Запорожец». В качестве донора для него выступили сразу несколько автомобилей Lotus Exige Cup.

Машина получила автоматические двери, двигатель от Toyota с отдачей в 260 лошадиных сил, расположенный сзади, как у спорткаров, светодиодную оптику от Harley-Davidson, а также многое другое.

В интерьере автомобиля задействованы гоночные сиденья, установлен каркас безопасности, а также люк с электроприводом.

Из-за ограниченного пространства руль «ЗАЗ» пришлось сделать съемным, чтобы облегчить посадку водителя.

Стоимость такого уникального, и, пожалуй, самого быстрого «Запорожца» в истории, способного выжимать до 220 километров в час, составляет внушительные 20 миллионов рублей.