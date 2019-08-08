Volkswagen выпустил семиместный Tiguan L

Компания Volkswagen выводит на китайский авторынок удлиненную версию популярного кроссовера Tiguan с 7-местным салоном. Автомобиль получит к своему названию литеру «L» («Large» – «большой», прим. автора). Накануне местный портал BitAuto опубликовал первые фотографии такого «Тигуана».

Новый Tiguan L получил удлиненную на 110 мм колесную базу по сравнению с обычным «паркетником». Общая длина автомобиля составила 4701 мм.

В моторную линейку новинки войдут 1,4- и 2-литровые бензиновые турбированные агрегаты, выдающие 150 и 180 лошадиных сил мощности. Связку им составит робот DSG7. Привод может быть как передним, так и полным 4Motion.

Официальный дебют нового VW Tiguan L состоится осенью этого года. Цены на кроссовер пока держатся в секрете. Сейчас стоимость базового Tiguan L в 5-местном исполнении в КНР составляет от 218 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 30 тысяч рублей по актуальному курсу.