Volkswagen T-Roc превратился в кабриолет

Представители компании Volkswagen сообщили о выходе серийной модификации кросс-кабриолета, в основе которого лежит T-Roc.

Как оказалось, дизайнеры приложили немало усилий для того, чтобы изменить машину до неузнаваемости. Так, новинка лишилась задних дверей и получила оригинальную складную крышу из ткани с четырьмя прочными поперечными. Используя инновационные технологии, удалось сократить скорость складывания крыши, которая теперь составляет всего 30 секунд.

Чтобы превратить автомобиль в кабриолет пришлось увеличить на колесную базу на 4 сантиметра. Это позволило найти свободное пространство для крыши в сложенном виде. Кроме того, была значительно доработана система безопасности в случае опрокидывания автомобиля.

Что касается технических характеристик, то под капотом могут работать два бензиновых мотора на литр или даже на полтора литра с мощностью 115 или 150 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты сочетаются с коробкой передач роботизированного или механического типа на 6 ступеней. Пока что неизвестно, будет ли кабриолет иметь систему полного привода.