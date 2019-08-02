Volkswagen проводит тесты нового кроссовера

Немецкий автопроизводитель сообщил о своих планах по поводу расширения географии продаж своего кроссовера. В настоящий момент паркетник доступен только на одном рынке мира.

Напомним, что в Поднебесной новинка от Volkswagen носит имя Tharu. Там же налажено и производство этой машины. Но, справедливости ради, стоит отметить, что ещё до официальной презентации автомобиля, производитель говорил о том, что эта модель станет глобальной. Теперь стало ясно, что машина в скором времени выйдет на рынок Южной Америки. В сети уже засветились фотографии, сделанные шпионами. На них красуется кроссовер, который проходит испытания на дорогах Бразилии.

Вероятнее всего глобальная модификация будет носить название Tarek. Однако, какими именно особенностями будет обладать новинка – пока неясно. Очевидно, что фирма будет внедрять нововведения в экстерьере, однако, пока что говорить о них слишком сложно из-за плотного слоя камуфляжа на автомобилях.

Что касается технических характеристик, то в Поднебесной авто продаётся с моторами на 1.4 литра и 2.0 литра, которые имеют отдачу в 150 и 186 лошадиных сил. В Южную же Америку новинку привезут только с первым мотором и передним приводом. Отметим, что в будущем году кроссовер поступит в продажу и в России. В линейке он будет занимать место чуть ниже Tiguan, который сейчас продаётся по цене от 1 миллиона 499 тысяч рублей.