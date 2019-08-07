Водителей без полиса начали ловить дорожные камеры

В российской столице дорожные комплексы фото- и видеофиксации начали в тестовом режиме фиксировать автомобилистов, которые передвигаются без полиса автогражданки.

Для того, чтобы заставить всех автовладельцев обзавестись полисом, власти решили внедрить инновационную систему автоматической фиксации с помощью систем фотовидеофиксации. Реализацией проекта занимались в ГИБДД. Изначально систему планировали запустить ещё в прошлом году. Однако из-за ряда технических проблем старт проекта был неоднократно перенесён.

Сообщается, что в тестовый период автовладельцы, не имеющие ОСАГО, не будут наказываться штрафом. Но после того, как работа программы будет переведена в стационарный режим, стоимость поездки без ОСАГО составит 800 руб.

Отметим, что первые письма с уведомлениями о необходимости оформить автогражданку уже были отправлены более 5 000 столичных автовладельцев. Напомним, что власти обсуждают возможность внедрения наказания за повторное отсутствие ОСАГО. В этом случае размер штрафа может составить 5 000 рублей или лишение прав сроком до 6 месяцев.