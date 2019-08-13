Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush

Японская автомобильная марка Mitsubishi отчиталась о показателях продаж своего нового внедорожного компактвэна Xpander. Согласно статистике, собранной аналитиками, компании за шесть первых месяцев 2019 года объем реализации этой модели на индонезийском рынке составил 33 тысячи единиц, что сделало автомобиль безоговорочным бестселлером бренда.

Высокая популярность позволила Xpander опередить по объему проданных машин за отчетный период своего главного конкурента – Toyota Rush, который был распродан дилерами в количестве 29 тысяч 500 единиц.

Напомним, что оба конкурента, как Mitsubishi Xpander, так и Toyota Rush, комплектуются 1,5-литровыми моторами. Мощность первой модели составляет 120 лошадиных сил, а второй – 105 «скакунов». В качестве трансмиссий оба внедорожных компактвэна предлагают покупателям 5-ступенчатую МКПП или 4-диапазонный «автомат». Полного привода нет ни у одной из этих моделей.