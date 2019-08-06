Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4×4 вышел в продажу

Тольяттинское предприятие «Апал» вывело в продажу свой новый внедорожник под названием «Сталкер». Автомобиль спроектирован на платформе модели Lada 4×4.

Согласно последней информации, всего на сегодняшний день с конвейера ПСА «ВИС-Авто» сошло пять экземпляров этой модели, один из которых уже продан, один находится в салоне, а еще три готовы к отгрузке. Еще 11 внедорожников сейчас находятся в процессе сборки.

Напомним, что стоимость одного такого «Сталкера» составляет заметно превышающий ценник Lada 4×4 – 1 миллион 233 тысячи рублей. Правда от своего соплатформенника внедорожник отличается весьма заметно, хоть и только внешне. Кузов машины – пространственная рама с применением труб различного диаметра. Навесные панели выполнены из пластика и композитных материалов.

Длина Stalker Apal-21541 составляет 3550 мм, ширина – 1646 мм, а высота – 1751 мм соответственно.

Что касается технического оснащения, то оно полностью повторяет подкапотное пространство «Нивы». Приводит в движение «Сталкер» (Апал21541) 1,7-литровый мотор на 83 лошадиные силы, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП.

Всего планируется выпуск 150 таких автомобилей, которые, как считают авторы проекта, будут успешно распроданы на российском рынке в ближайшие годы.