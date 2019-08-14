Владельцам старых машин Mercedes заплатят по 3 000 евро

Сегодня стало известно о весьма щедром решении компании Mercedes. Как оказалось, специально для немецких пользователей фирма предоставит возможность воспользоваться программой субсидирования.

Так, каждый владелец устаревшего авто бренда может получить по 3. Тысячи евро для того, чтобы модернизировать выхлопную систему моторов. Напомним, что ещё в прошлом году немецкий суд разрешил местным властям запрещать въезд в город транспортным средствам, которые оснащаются дизельными силовыми агрегатами и слишком много выбрасывают в атмосферу отравляющих веществ.

Чтобы не подводить своих пользователей, компании Mercedes пришлось пойти на спонсорскую программу и дать возможность автомобилистам эксплуатировать своё транспортное средство в любом городе. Переоборудование старых E220 и Е250 под актуальный стандарт Евро-5 обойдётся как раз в 3 тысячи евро.

Подобное решение фирма приняла далеко не по собственной инициативе. Изначально компания предлагала пользователям старых Mercedes пересесть на более свежие и экологические модели. Однако, этим она только усилила волну возмущения со стороны потенциальной аудитории и недовольных автовладельцев пришлось успокаивать компенсацией.