В Сети вспомнили уникальный полноприводный Lada Siluet с АКПП

Модельная линейка «АвтоВАЗа» насчитывает немало интересных концепт-каров, которым в итоге так и не удалось добраться до серийной сборки на конвейере. Одним из таких автомобилей является полноприводный Lada Siluet, оснащенный автоматической трансмиссией.

Официальный дебют данной модели состоялся в рамках Московского международного автомобильного салона 2006 года (ММАС-2006). Автомобиль был спроектирован на новейшей модульной платформе с независимой задней подвеской и системой полного привода.

Предполагалось, что в серийной версии «Силуэт» получит в моторную линейку два бензиновых мотор, в качестве которых выступят: 1,6-литровый агрегат на 102 лошадиные силы и 1,8-литровый 128-сильный двигатель. Помимо них планировалось оснастить эту модель также мощным турбодизельным мотором, работавшим в связке с автоматической коробкой передач.

Из основных преимуществ Lada Siluet называлась его безопасность. Автомобиль прошел тесты Euro NCAP, сумев заработать в них 13 баллов из 16 возможных, что для продукции отечественного автопрома являлось настоящим прорывом.

К сожалению, как и многие другие интересные модели, созданные креативными инженерами «АвтоВАЗа», «Лада Силуэт» так и не пошла в «серию». Новое руководство Renault-Nissan признало новинку бесперспективной, заморозив работы по ней, а в 2014 году проект был и вовсе свернут.