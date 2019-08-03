В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ-2109Ф

«Девятка» или ВАЗ-2109 в свое время перевернула отечественный авторынок, став мечтой каждого автомобилиста, не имеющего возможности приобрести иномарку. Но не всем известно, что для «девятки» планировалась и грузовая модификация, сочетавшая в себе преимущества автомобиля, способного перевозить легкий груз, а также комфортабельность пассажирского хэтчбека.

Машина должна была получить к своему названию приставку «Ф» – 2109Ф. Её разработка завершилась в 1996 году. Под её капот планировалось установить штатный бензиновый двигатель на 1,5-литра. Машина была рассчитана на пять человек и 50 кг груза.

В итоге в серию автомобиль так и не пошел, но стал хорошим заделом для другой похожей модели – ВАЗ-2108Ф, отличавшейся от первого варианта двумя дверьми вместо четырех, а также усиленной конструкцией, задними амортизаторами от ВАЗ-2111 и задним коробом из стеклопластика. Усовершенствованную версию этой модели позже под названием ВА-1706 «Челнок» выпускала компания «Лада-Тул».