В Сети показали гибридный УАЗ-2970

Еще в 2006 году компания «УАЗ» выпустила концептуальную модель 2970, которая фактически представляла собой упрощенную версию минивэна «Симба». Несмотря на не самые выдающиеся габариты и показатели вместительности по сравнению с «Буханкой», поскольку большая часть салона заставлена аккумуляторами, эта модель имела проходимость не хуже, чем у её собрата по модельному ряду Ульяновского автозавода.

Автомобиль имел весьма консервативный дизайн, а комплектовался гибридной силовой установкой, состоящей из дизельного мотора ЗМЗ-5143 и генератора ГТ-90, где последний питает энергией два электрических двигателя 414Е НИЛД мощностью по 60 кВт каждый.

Предполагалось, что автомобиль может поступить на службу в армию, МВД и службы инкассации, но в итоге проект так и не получил продолжения из-за недостатка финансирования.