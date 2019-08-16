В «Русский Прадо» будет вложено 7 миллиардов рублей

Официальные представители компании УАЗ рассказали о своих планах по поводу развития бренда в будущем году.

Самым грандиозным проектом фирмы является автомобиль, который уже окрестили «Русским Prado». Известно, что в него планируется вложить 7 миллиардов рублей. Этой разработкой фирма будет заниматься совместно с лучшими специалистами НАМИ.

Чтобы подстегнуть отечественных покупателей приобретать именно российские внедорожники, компания УАЗ планирует отправить на рынок примерно 3 тысячи автомобилей «Патриот», оснащённых автоматической коробкой передач. В будущем году также планируется поставить на конвейер коммерческую линию «Профи». Она будет отличаться тем, что сможет перевозить большие грузы, а значит спектр её использования расширится. Кроме того планируется постепенно наращивать количество экспортной продукции.

Несмотря на то, что планы компании весьма грандиозны, а их дела постепенно стабилизируются, запущенная ранее программа по добровольному высвобождению сотрудников всё ещё актуальна. Все желающие могут написать заявление по собственному желанию и получить на руки 3 месячные зарплаты. При этом, пока что компания не сообщает, сколько именно человек уволилось за лето и с каким штатом фирма войдёт в 2020 год.