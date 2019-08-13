В Россию привезут новый универсал Peugeot

Компания Peugeot готовит для России новую модель – 508. Ранее в открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства для седана 508, а накануне на сайте Федерального института промышленной собственности опубликовали патентные изображения этого автомобиля, но в кузове универсал. Не исключено, что до России помимо 4-дверки доберется и универсал-модификация нового 508-го, однако пока никакой официальной информации по этому вопросу нет.

Напомним, что новый Peugeot 508 был представлен в январе 2018 года на автомобильной выставке в Детройте (NAIAS-2018). Согласно информации, опубликованной в ОТТС для этой модели, в России автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым 4-цилиндровым агрегатом на 149 лошадиных сил, сочетающимся с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Кроме него покупателям предложат 2-литровый 177-сильный «дизель», работающий в паре с 8-скоростным «автоматом».

В арсенал нового Peugeot 508 для РФ войдут: стеклоподъемники с электроприводом, «противотуманки», кондиционер, система ABS+EBD, а климат-контроль, датчики парковки и адаптивную оптику будут доступны за дополнительную плату.