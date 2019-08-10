В России завершились продажи седана Nissan Almera

Компания Nissan прекратила продажи в России седана Almera. Автомобиль исчез из линейки марки на официальном сайте. Таким образом, японский автопроизводитель завершил продажи этой модели в нашей стране.

Напомним, что сборка Almera была прекращена еще в октябре 2018 года. С тех пор дилеры Nissan в России распродавали складские запасы этой модели.

В период с апреля по июль 2019 года объем продаж Nissan Almera в РФ не превышал показатель в 11 единиц ежемесячно, пишет «Автостат», а суммарно за семь прошедших месяцев текущего года дилеры реализовали всего 1 тысячу 431 экземпляр этой модели.

Сборка модели Nissan Almera стартовала на мощностях «АвтоВАЗа» в декабре 2012 года. С тех пор с конвейера сошло порядка 133 тысяч таких машин. Седан входил в ТОП самых доступных иномарок в России. Его стоимость в июле составляла от 688 тысяч рублей.