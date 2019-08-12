В России вновь снижаются ввозные пошлины на иномарки

Одним из условий договорённости со Всемирной торговой организацией для России является снижение пошлин на импортируемые автомобили

Согласно статистике, в прошлом году значительно выросло количество ввезённых транспортных средств. Судя по данным за текущий год, эта тенденция сохраняется. Так, показатель импорта в прошлом году вырос почти на 10%, при этом отмечается, что росту способствует по большей части ввоз транспортных средств из премиального сегмента.

Напомним, что на сегодняшний день действует единая таможенная пошлина на ввозимые зарубежные автомобили размером в 17%. Если речь идёт о подержанном транспортном средстве, то ставка увеличивается ещё на 5%. Однако, начиная с осени текущего года Министерство экономического развития снижает ставку для новых автомобилей, ввозимых на территории РФ до 15%. За подержанные автомобили нужно будет заплатить на 2% больше.

Напомним, что впервые наша страна вступила в ВТО ещё 7 лет назад, после чего был значительно снижен размер пошлины на ввоз. Однако, на тот момент на долю импортного транспорта приходилось более 48% машин, тогда как сейчас этот показатель не превышает 15%.