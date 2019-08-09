В России стартуют продажи новой Toyota GR Supra

Компания Toyota вывела на российский авторынок «заряженную» модификацию своего нового спорткупе Supra с приставкой GR. Автомобиль разработан совместно со специалистами немецкой BMW и спорт-подразделения Gazoo Racing.

Новинка представлена не во всех дилерских центрах «Тойота» в России, а только в тринадцати из них, расположенных в девяти городах. Принять участие в тест-драйве GR Supra можно только в Москве, Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону, поскольку в этих городах есть гоночные автодромы.

Приводит в движение Toyota GR Supra турбированный шестицилиндровый агрегат, выдающий 340 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» такая версия «Супры» разгоняется за 4,3-секунды, а её максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Напомним, что обычная Toyota Supra доступна в России по стоимости от 5 миллионов 534 тысяч рублей.