В России стартовали продажи Toyota Hilux

Представители японского бренда сообщили о старте продаж топовой версии знаменитого пикапа. Новинка получила название Toyota Hilux Exclusive Black. Сообщается, что авто имеет максимальную оснащение и будет продаваться по цене в 2 миллиона 860 тысяч рублей.

Главными отличительными характеристиками нового пикапа является обилие чёрных деталей экстерьера и интерьера. В глянцевый чёрный были окрашены не только радиаторная решётка и молдинги, но и дверные ручки, корпуса зеркал заднего вида и даже колёсные диски. В салоне красуются шикарные кресла с перфорированной кожей. Кроме того, новая модификация получит приборную панель, которая недоступна ни в одной из других версий пикапа.

Под капотом располагается дизельный силовой агрегат на 2.8 литра с мощностью в 177 лошадиных сил. Он сочетается с автоматической трансмиссией на 6 ступеней и системой полного привода. Специалисты прогнозируют высокий спрос на модель в России. Как оказалось, местный автомобилисты чаще всего выбирают именно дорогие версии пикапа. На них приходится 43% от общих показателей реализации.