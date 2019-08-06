В России стартовали продажи DFM 580

Китайская компания Dongfeng Motor сообщила о выходе на отечественный рынок второй своей модели. Ею является переднеприводный паркетник DFM 580. За базовую модификацию нужно будет заплатить 1 миллион 190 тысяч рублей.

Российское представительство китайской фирмы решило постепенно расширять модельный ряд, представленный в стране. Так, в скором времени у дилера появится новый среднеразмерный паркетник. Несмотря на то, что продажи первого кроссовера бренда АХ7 весьма скромные и с начала года было реализовано всего 812 экземпляров, потенциал у самой компании достаточно большой.

Главным отличием новинки является увеличенная колёсная база. В салоне же будет располагаться три ряда сидений. Под капотом автомобиля будет работать мотор на 1.8 литра с мощностью в 132 лошадиные силы. Он будет сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой. Спустя несколько месяцев появится альтернативный вариант, который подразумевает полуторалитровый турбомотор с мощностью в 146 лошадиных сил. В базовую модификацию будут входить подушки безопасности кондиционер, парктроник, 8-дюймовый сенсорный экран системы мультимедиа, а также несколько помощников для водителя.