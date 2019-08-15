В России разработан дорожный мегапроект за 100 миллиардов рублей

Стало известно о грандиозном проекте по возведению кольцевой платной дороги вокруг Владивостока. Данную информацию обнародовал представитель профильной инвестиционной компании.

Разработкой проекта занимается ВЭБ, а также Автодор. Уже известно, что в будущем году будет объявлен конкурс на проектирование первой части будущего кольца. Представители же власти отметили, что новая трасса крайне необходима для региона. Если не предпринять меры, уже в ближайшее время наступит настоящий транспортный коллапс.

Платная трасса должна стать частью международных маршрутов и упростить не только пассажирские перевозки, но и грузоперевозки из порта. Общая протяжённость дороги, которая будет иметь четыре полосы, составит более 27 км. По предварительным данным её пропускная способность составить в среднем 80 тысяч автомобилей в день. Допустимая скорость движения составит 80 км/ч.

По предварительной информации стоимость данного проекта составит 100 миллиардов рублей. Специалисты полагают, что для возведения кольцевой понадобится значительно больше средств. Ведь, для сравнения, строительство Крымского моста обошлось почти в полтора раза дороже, тогда как на возведение скандального столичного ЦКАДа было потрачено за 18 лет более 330 миллиардов рублей.