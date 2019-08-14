В России хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Депутаты предлагают запретить эксплуатацию в России старых автомобилей. По информации газеты «Коммерсант», Думский комитет по промышленности направили в Минтранспорта и Минпромторг рекомендацию по проработке «законодательного запрета использования транспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации».

Отметим, что пока инициатива депутатов не является законом и даже не законопроектом, поэтому владельцам старых машин можно вздохнуть спокойно. Более того, не совсем понятно, какими планируется сделать предельные сроки эксплуатации автомобилей.

Единственное, что сейчас известно точно, автопроизводители поддержали предложение депутатов. При этом представители автомобильной общественности, наоборот, раскритиковали идею запрета старых машин, пишет «Ъ«.

По данным ГИБДД РФ, на сегодняшний день из 60 миллионов 500 тысяч транспортных средств в России 20 миллионов 900 тысяч машин имеют возраст старше 15 лет, а еще 10 миллионов старше десяти лет.