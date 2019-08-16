В России хотят ужесточить правила проведения техосмотра

В последние несколько лет чиновники неоднократно вносили поправки в процедуру проведения технического осмотра транспортных средств. На этот раз планируется обязать операторов проверять на работоспособность встроенные системы вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС.

Напомним, что ещё два года назад в силу вступил закон, предполагающий, что каждое пассажирское или грузовое транспортное средство должно оснащаться системой Эра-ГЛОНАСС для того, чтобы в случае необходимости был автоматически отправлен экстренный вызов профильным службам. Кроме того, все новые автомобили также в обязательном порядке оснащаются этими системами.

Нередко складывается ситуация с ненадёжной работой системы экстренного реагирования. Именно поэтому чиновники полагают, что целесообразнее всего обязать не только автодилеров, но операторов технического осмотра проводить процедуру проверки работоспособности системы. При этом, всех недобросовестно дилеров, которые продали конечному покупателю автомобиль с неработающим устройством экстренного реагирования, необходимо будет соответствующим образом наказывать.