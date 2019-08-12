В РФ стартовали продажи спортивного Toyota Supra

В начале года в рамках автосалона в Детройте дебютировало пятое поколение популярного автомобиля Toyota Supra. Теперь же машина добралась и до нашей страны. Спорткар будет доступен в комплектации Passion, цена на него будет стартовать от 5 миллионов 534 тысяч рублей.

Мало производителей решаются вывести на российский рынок нишевые спорткары. Однако Toyota всё-таки пренебрегла общепринятыми тенденциями и сообщила о старте продаж своего нового Toyota Supra. С сегодняшнего дня культовый спорткар можно приобрести у официальных дилеров торговой марки. Более того, каждый желающий сможет воспользоваться программой тест-драйва и оценить все преимущества респектабельного авто.

В нашей стране автомобиль будет доставлен в единственной комплектации, которая будет предусматривать трёхлитровый мотор с мощностью в 340 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. Подвеска имеет адаптивную амортизацию. Максимальная скорость движения составляет 250 км/ч. Комплектации у данной версии более, чем шикарная, предусматривает несколько эйрбэгов, полный набор систем активной безопасности, климат-контроль на две зоны, шикарные кожаные сиденья с подогревом, а также возможностью регулировки. Мультимедийная система дополнена тачскрином на 8.8 дюймов. А приборный щиток имеет аналогичную диагональ. Кроме того, у автомобиля работает проекционный дисплей.