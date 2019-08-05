В Москве появятся новые «выделенки»

Чиновники столицы страны сообщили о том, что на московских дорогах появится ещё 15 новых выделенных участков для движения общественного транспорта. Любопытно, что многие из них будут проходить по одним из самых загруженных улиц.

Власти города убеждены, что просто необходимо расширить сеть так называемых выделенных полос, так как ежедневно ими пользуется огромное количество пассажиров. Более того, устойчивый график общественного транспорта, который не связан с пробками (так как движение происходит исключительно по собственной полосе), может привести к тому, что многие местные жители вместо собственного транспорта будут выбирать поездки на городском. А это не только принесёт компаниям большую выгоду, но и позволит сократить количество вредных выбросов автомобилей в рамках города.

Стоит отметить, что длина каждого из 15 отрезков не будет превышать 1000 метров. Всего же до конца года в Москве будет запущено 34 километра новых полос для автобусов и троллейбусов. Таким образом, в начале 2020 года выделенных полос будет более 369 километров.