В двигателях Volkswagen нашли серьёзную проблему

Стало известно о том, что один из немецких моторов в сочетании с коробкой механического типа «на холодную» может заглохнуть.

Многие владельцы автомобилей концерна Volkswagen, у которых под капотом располагается полуторалитровый TSI Evo, на себе испытали серьёзные проблемы. И это при том, что в самой компании знали о существующей проблеме уже несколько месяцев.

Стоит отметить, что моторами с неисправностями оснащены такие марки, как SEAT, Skoda, Audi, а также сам Volkswagen. В процессе вождения силовые агрегаты провоцировали невероятную вибрацию. При этом, происходило это только в том случае, если двигатель сочетался с механической коробкой передач. Некоторые автомобилисты даже отметили, что машина могла просто заглохнуть на развязках или же выполняя манёвр на пересечении дорог с круговым движением.

Что касается дилеров, то они отреагировали весьма странно. Некоторые разрешили отказаться от таких машин, тогда как другие – нет. Часть машин была исправлена с помощью обновления ПО, тогда как большинству вообще сказали о том, что решения этой проблемы не существует. А производитель уверяет, что сейчас работает над исправлением ситуации, при этом отмечает, что количество машин, которых затронули подобные проблемы, мизерное.