В Белоруссии стартовала сборка нового седана Geely для России

Белорусское предприятие «БелДжи» приступило к серийной сборке нового седана Geely GE, который отправится на экспорт в Россию.

С конвейера завода уже сошла первая тестовая партия 4-дверок, которые в скором времени отправятся в Москву для прохождения процедур сертификации и испытаний.

Напомним, что официальный дебют нового Geely GE состоялся в прошлом году на Московском международном автосалоне 2018 года. Автомобиль построен на усовершенствованной платформе Emgrand GT.

Седан должен получить под капот 1,8-литровый турбированный мотор на 163 лошадиные силы, а также гибридную модификацию на базе 1,5-литрового турбомотора от Volvo XC40, правда практически наверняка не будет продаваться в России.

Сейчас на российском рынке продают седан Emgrand GT, стоимость которого в базовой комплектации составляет 1 миллион 389 тысяч рублей.