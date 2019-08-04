Удешевленный Kia Sportage стал бестселлером

Пресс-служба компании Kia поделилась статистикой продаж своего относительно-нового кроссовера, представляющего удешевленную версию модели Sportage. Автомобиль построен на базе предыдущей генерации данного «паркетника», продававшейся в России в период с 2010 по 2015 годы.

Согласно официальным данным, с начала 2019 года компания продала в Китае (главном и единственном рынке, где представлена эта модель), более 50 тысяч единиц этого кроссовера, что на 30% выше, чем было годом ранее.

В «Поднебесной» удешевленный Sportage доступен по цене от 112 тысяч 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно сумме в 1 миллион рублей. При этом в арсенал этой модели входят: запуск и остановка двигателя с кнопки, кожаный салон, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.

Приводит в движение кроссовер 2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 161 лошадиную силу мощности. Кроме него в линейке агрегатов этой модели присутствует 1,4-литровый турбомотор на 140 «сил». В качестве трансмиссий представлены: 6-ступенчатая МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот». Привод может быть как передним, так и полным.